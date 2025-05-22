В Белгородской области восстановили 500 вышек сотовой связи

Вячеслав Гладков рассказал о работе мобильной связи после ударов ВСУ по региону.

Российские специалисты восстановили порядка 500 вышек сотовой связи на территории Белгородской области, поврежденных за три последних года проведения специальной военной операции из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление подписчикам сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-аккаунте. Эксперт добавил, что все еще остаются уникальные случаи. Для примера, в Новой Таволжанке Шебекинского округа вышка восстанавливалась 14 раз. В Дроновке Грайворонского округа после нападения дрона ВСУ на вышку была разрушена базовая станция. Ремонтная бригада восстановила ее, однако не успела спуститься с объекта и была атакована. В результате люди получили ранения.

Одна из больших проблем, которая сейчас у нас есть в приграничье, - работа сотовой связи. Враг бьет по вышкам, выводит базовые станции, люди страдают, потому что не могут вызвать скорую помощь, аварийную бригаду, сообщить родственникам о том, как прошла ночь, все ли живы и здоровы, какая нужна помощь, как связаться с местной властью. Делаем все, что в наших силах, за три года восстановили 500 вышек сотовой связи. Вячеслав Гладков, глава региона

Глава региона сообщил о том, администрация принимает максимальные меры для того, чтобы помочь ремонтным службам по восстановлению связи для граждан В частности, Белгородская область договорилась с министром цифрового развития РФ о том, чтобы местные базовые станции имели между собой роуминг. Со стороны регионального правительства области контроль осуществляет министр цифрового развития Сергей Четвериков.

Гладков предложил отказаться от выпускных вечеров в ресторанах и кафе.

Фото и видео: Вконтакте / Вячеслав Гладков