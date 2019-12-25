В Responsible Statecraft раскрыли позиции России и Украины в переговорном процессе.

Провал киевского режима на фронте и отсутствие поддержки со стороны американской администрации при президенте-республканце Дональде Трампе привели к тому, что инициатива по мирному урегулированию в настоящее время находится в руках российского политического лидера Владимира Путина. Соответствующей информацией с читателями поделились журналисты из иностранного издания Responsible Statecraft. В публикации говорится о том, что Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку военной техники. Автор статьи считает, что продолжение вооруженного противостояния в регионе вряд ли улучшит положение украинских военнослужащих на поле боя или на мирных переговорах с российской делегацией.

Многочисленные неудачи Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США предполагают, что решение по заключению мира теперь в значительной степени зависит от Путина. текст статьи

Во вторник, 1 июля, пресс-секретарь КремляДмитрий Песков сообщил прессе, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров России и Украины. Чиновник добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.

На Украине пожаловались на быстрое развитие оборонной промышленности России.

Фото: Kremlin.ru