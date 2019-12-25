Георгий Тихий дал интервью телеканалу CNN.

Российская оборонная промышленность в России развивается быстрее, чем это происходило когда-либо в годы холодной войны. Соответствующее заявление сделал официальный представитель украинского министерства по иностранным делам Георгий Тихий. Иностранный чиновник рассказал о ситуации журналистам американского телеканала CNN.

По нашим данным, Россия развивает ее быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, Советского Союза, я имею в виду, советские темпы развития оборонной индустрии. Георгий Тихий, пресс-серктерь МИД Украины

Напомним, что российский президент Владимир Путин публично заявил о том, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) нашей страны набрал хороший темп, а отечественные предприятия в профильной отрасли кратно увеличили выпуск специализированной продукции. Дополнительно они осваивают новые виды вооружений боевой техники.

NYT: масштабное перевооружение рискует обернуться "исторической ошибкой" для ЕС.

Фото: YouTube / 24 Канал