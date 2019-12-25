NYT: масштабное перевооружение рискует обернуться "исторической ошибкой" для ЕС

Иностранные СМИ уверены, что план ЕС даст результат только в краткосрочной перспективе.

Политика стремительного массового перевооружения Европейского союза едва ли может увенчаться успехом и приведет к новым трудностям. Такое мнение высказывается в материале газеты The New York Times (NYT).

Сконцентрировав усилия на оборонных расходах в ущерб всем остальным направлениям, ЕС рискует сделать шаг назад, а не вперед. Стремительное перевооружение вполне может оказаться исторической ошибкой, а не большим достижениемю текст статьи NYT

В СМИ говорится о том, что текущий политический курс европейского политического руководства по ускоренному перевооружению региона можно охарактеризовать как "военное кейнсианство". Речь идет о борьбе с экономическим кризисом путем повышения военных расходов. Авторы статьи полагают, что в существующих условиях Европе не хватит ни финансовых ресурсов, ни координации совместных усилий для того, чтобы воплотить в жизнь планы по развитию военной промышленности. В материале упоминается, что резкое расширение оборонного заказа сформирует в ЕС сильные стимулы для европейского ВПК выступать за продолжение вооруженных конфликтов по внешнему периметру государственных границ Евросоюза. Журналисты считают наиболее вероятным сценарий, при котором коллективный Брюссель сможет добиться лишь незначительного экономического роста для региона в краткосрочной перспективе. Однако газета пишет, что выделяемые субсидии производителям военной продукции не позволят создать конкурентоспособное производство мирового уровня.

Напомним, что 27 июня на саммите ЕС в Брюсселе страны-участницы договорились друг с другом разработать к октябрю 2025 года дорожную карту по финансированию милитаризации региона в соответствии с решением летнего саммита НАТО о повышении военных расходов до пяти процентов от национальных показателей ВВП.

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