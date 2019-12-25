NYT: США узнали о подготовке атак на американские военные базы в Ираке и Сирии

Журналисты из США не исключили "ударов возмездия".

Иностранные журналисты из издания The New York Times сообщили читателям о том, что власти в Белом ломе узнали о подготовке атак на американские военные базы в Ираке и Сирии. В СМИ говорится о том, что Багдад пытается убедить вооруженные группировки, поддерживаемые Тегераном, воздержаться от нанесения ударов возмездия. Авторы статьи добавили, что военнослужащие и сотрудники разведки в США зафиксировали признаки того, что поддерживаемые Ираном движения готовятся атаковать объекты США на Ближнем Востоке. Однако на данный момент никакие действия в отношении военных США предприняты не были.

Газета The New York Times перечислила вероятные цели ответа Ирана на американские удары. По мнению источника, первая и "наиболее очевидная" — военные базы США на Ближнем Востоке, на которых размещены десятки тысяч военнослужащих. В перечне значатся базы в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, Сирии и Объединённых Арабских Эмиратах. Также удары возмездия могут прийтись на посольства и различные дипломатические комплексы. Не исключается, что отдельные объекты могут быть атакованы ракетами, а другие — при помощи тех, кто поддерживает Иран в конфликте — йеменских хуситов или шиитских ополченцев в Ираке.

Напомним, что в ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Согласно сообщению от иранского новостного агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. В МАГАТЭ уведомили аудиторию об отсутствии выбросов радиации. Президент в Тегаране Масуд Пезешкиан заявил, что власти из Вашингтона должны получить достойный ответ на удары по иранским ядерным объектам.

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