В Петербурге с 15 июля откроется выставка, раскрывающая эволюцию фотографии

С 15 июля в ЦВЗ "Манеж" можно увидеть 600 произведений от основоположников фотографии до современных авторов, включая работы, созданные с помощью нейросетей.

В Санкт-Петербурге с 15 июля по 5 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" пройдет выставка, посвященная истории фотографии — от первых дагеротипов до современных нейросетевых технологий. Проект реализован Центром визуальной культуры Beton и ЦВЗ "Манеж" при поддержке Комитета по культуре Петербурга.

Экспозиция включает около 600 работ 178 авторов, среди которых Луи Дагер, Вильям Каррик, Карл Булла, Александр Родченко, Эль Лисицкий, Борис Смелов, Борис Орлов, Сергей Борисов и Влад Мамышев-Монро. Многие экспонаты представлены авторскими отпечатками, некоторые из них будут показаны впервые.

Задача выставки - показать фотографию как самостоятельное искусство со своими законами, логикой развития и эстетикой. От первых дагеротипов 1840-х годов до нейросетевых генераций 2020-х годов - фотография формировала визуальную культуру общества, влияя на другие виды искусства и способы восприятия реальности. Пресс-служба ЦВЗ "Манеж"

Выставка демонстрирует развитие фотографии как самостоятельного вида искусства, отражая изменения в визуальном языке и технических приемах на протяжении почти двух столетий. Экспозиция построена в виде хронологического маршрута — от появления дагеротипов 1840-х годов, представленных тройным авторским дагеротипом, подаренным императору Николаю I, до современных нейросетевых изображений 2020-х годов.

Завершающая часть экспозиции раскрывает современные визуальные практики, включая цифровой монтаж и создание изображений с помощью искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Международный фотопроект о семье "ДНК: Детство. Надежность. Крепость" пройдет 8 июля.

Фото: pxhere