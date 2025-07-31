Он подчеркнул, что нынешний и следующие года будут сложными.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости мобилизации в нынешнее мирное время. Об этом он рассказал на встрече с руководителями белорусских дипмиссий в Минске.

По его словам, мобилизация нужна не только во время войны и военных действий. Он подчеркнул, что нынешний и следующие года будут сложными. Лукашенко также призвал удержать экономику

Давление и требования будут только повышаться! Считайте, что мы живем в очень трудное мирное время, когда нужна военная мобилизация! Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко предложил обслуживать белорусскую технику из Петербурга на родине.

Фото: Telegram / Пул Первого