Военные юристы Петербурга ответили на вопросы о мобилизации

Piter.tv пообщался в военными юристами юридической компании AQURAT в Петербурге и задал самые интересующие вопросы о частичной мобилизации и порядке отстаивания прав призывников.

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 октября 2022 года сообщил о завершении мобилизационных мероприятий и что повестки аннулируются – так ли это? Что не так с заявлением мэра?

Учитывая, что частичная мобилизация объявлена официальным документом, подзаконным актом в виде Указа президента №647, то устные заявления кого бы то ни было, тем более лиц, которые находятся на несколько порядков ниже по должности и положению в органах власти, не стоит воспринимать слишком серьезно.

Только издание нормативного акта, это может быть Указ Президента РФ о прекращении мобилизации в том или ином регионе, можно считать официальным прекращением частичной мобилизации.

Есть сведения из разных источников, что в регионах прекратили мобилизацию по заявлениям чиновников, однако через короткий промежуток времени ее возобновляли. Ситуация меняется в моменте, устные заявления ничем не подкреплены. Как действовал Указ Президента РФ о частичной мобилизации, так и действует, пока не будет отменен самим президентом или законом.

Верить можно только нормативным правовым актам, и то есть факты противоречия одного нормативного акта другому. Например, есть Федеральный закон №53 "О воинской обязанности и военной службе" и Указ Президента, который утверждает Порядок прохождения воинской службы. Федеральный закон – законодательный акт, то есть закон, а Указ Президента РФ – подзаконный акт. Указ Президента РФ о частичной мобилизации приравнял всех призванных по частичной мобилизации к военнослужащим, проходящих военную службу по контракту. Но прохождение такой службы предполагает наличие самого контракта, подписанного обеими сторонами – это указано в 53 Федеральном законе, более подробно это раскрыто в Положении о порядке прохождения военной службы, которое утверждено другим Указом Президента РФ. Там же сказано о добровольности этого документа, то есть документ подписывается сторонами в добровольном порядке. В нем должны быть прописаны обязанности, реквизиты – дата, подписи, а также номер и дата приказа о вступлении контракта в силу. По факту мы видим, что подавляющее большинство призванных по частичной мобилизации вообще не видели этот контракт. Поэтому возникает вопрос, насколько их статус как военнослужащих подтвержден. Мы имеем на этом примере противоречие – Указ Президента РФ приравнял призванных к контрактникам, но призванные при этом не подписывали контракт.

Также должны быть изданы приказы о зачислении в списки личного состава и приказ о назначении на должность, когда они прибывают в конкретный учебный центр на базе какой-то воинской части или военного учебного заведения. Но есть факты, что некоторым гражданам даже по законному требованию предоставить выписки из приказов ничего не предоставляют. То есть они не могут иметь при себе документ, подтверждающий их статус военнослужащего. Это ситуация вне закона. Как с этим бороться – по факту призывники обращаются с рапортами по нашим рекомендациями на имя непосредственных командиров. Как правило, эти рапорта или не рассматриваются надлежащим образом и призванные "добровольно-принудительно" отправляются непосредственно для участия в боевых действиях.

В нормальной ситуации всё должно начинаться с подписания контракта и издания приказа о зачислении в списки личного состава воинской части и назначения на воинскую должность.

Важный момент, связанный с началом прохождения военной службы по призыву, а также с поступлением впервые на военную службу по контракту, если гражданин не проходил срочную службу, это приведение к Военной присяге. То есть граждан, которые получили гражданство России и не служили в армии срочную службу непосредственно в России, это тоже касается. Они уже в строю, некоторые принимают участие в боевых действиях, но они не присягали на верность Российской Федерации, получается противоречие – принимал присягу одной страны, а защищаешь интересы другой страны.

Один наш клиент, бывший гражданин Украины, служил в Украине срочную службу, потом переехал сюда, получил гражданство России – он не служил у нас, он принимал присягу Украины, но его отправили в зону специальной военной операции. В случае чего, если он попадет в плен, сторона Украины сразу может признать его предателем, поскольку он должен защищать интересы этой страны.

В ФЗ №53 есть статья 40 "Военная присяга и обязательство", в которой описывается, что процедура должна проводиться перед Государственным флагом Российской Федерации и Боевым Знаменем воинской части. Допустим, организовать флаг можно в моменте, но Боевое Знамя находится с большой степенью вероятности где-то здесь, глубоко в тылу, или под охраной часового, или в сейфе под сигнализацией. Если призванный уже непосредственно принимает участие в боевых действиях, то организовать приведение к Военной присяге не получится, что является грубейшим нарушением.

Как себя обезопасить в случае нарушений при частичной мобилизации?

Много тонкостей в формулировках, которые могут быть использованы и в плюс, и в минус призванного гражданина. Есть случаи, когда мобилизованные пишут в рапортах "я отказываюсь принимать участие в боевых действиях или исполнять обязанности военной службы" – такие формулировки заведомо ставят их в крайне невыгодное положение. Прямые отказы могут содержать признаки преступления.

В таких случаях мы рекомендуем использовать более аккуратные выражения, допустим, со ссылкой на конкретные нарушения (Военную присягу не принимал, медицинское освидетельствование не проходил, состояние здоровья не позволяет, и тд) и невозможности участия в тех или иных мероприятиях. Основные формы обращений регламентированы ФЗ №59 "О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации" – закон, который распространяется на всех без исключения. Основная форма письменного обращения для военнослужащих – это рапорт. Как правило, он содержит в себе начальную фразу: "Я (воинская должность, звание, ФИО) настоящим докладываю…" и дальше идет описательная часть и просительная, их можно объединить – "ввиду множественных нарушений таких-то и таких-то мое участие в тех или иных мероприятиях считаю невозможным". Эта формулировка напрямую не будет играть в минус, когда будет проводиться доследственная проверка или разбирательство в воинской части по такому факту.

Часто такие рапорты не принимаются или теряются, поэтому у военнослужащих остается вариант заручиться поддержкой близких или юристов. Есть порталы в интернете (Главная военная прокуратура, Портал Минобороны), куда можно направить электронное обращение без подписи. Родственник, например мама призванного контрактника, может написать обращение от его имени, доверенность не требуется. Изложение фактов о нарушении в любом случае должно проверяться соответствующими органами. Ответ должны дать в течение 30 дней. Рапорт сам военнослужащий должен написать в двух экземплярах, один отдает, другой оставляет себе. На последнем должностное лицо обязано поставить отметку, что он принят.

По факту никто не поставит никакой входящий номер непосредственно на линии соприкосновения, но, как правило, хотя бы должностное лицо по просьбе обратившегося (допустим, командир роты) должно поставить резолюцию о том, что он его принял, дату, подпись и расшифровку. Это будет достаточным основанием для подтверждения подачи рапорта. Если командир отказывается, можно обратиться к вышестоящему командиру или другим представителям власти, которые приезжают в подразделение. Нужно пользоваться любой возможностью, чтобы права военнослужащего были реализованы. Многое зависит от правовой грамотности самих призванных.

Плохо конечно, что жалоба может рассматриваться до 30 дней. Неизвестно, что может произойти за этот срок.

Люди обращаются также напрямую к Президенту РФ через сайт Кремля, но, как правило, такие обращения за короткое время спускаются по вертикали в самый низ.

Повестки: как должна быть заполнена, как вручают, какие санкции за неявку в указанный срок?

К сожалению, слова представителей власти разного уровня – мэры, губернаторы, представители Государственной думы, даже заявления Президента РФ в СМИ зачастую расходятся с действиями должностных лиц на местах – военкомов, председателей призывных комиссий и т.д. Например, есть клиенты, которые не служили, их мобилизуют. Есть клиенты, у которых проблемы со здоровьем, они пытаются добиться, чтобы их осмотрели медики, но их не хотят слышать должностные лица от военкомов до командиров непосредственно в местах обучения.

Возникает вопрос, что такое повестка и как она должна выглядеть? Кем должна вручаться?

Чтобы гражданина остановить и потребовать документы для проверки должны быть основания, если их нет, то он не обязан их показывать и вообще носить с собой. Какие основания должны быть: например, человек должен попадать под описание в имеющейся у сотрудника полиции ориентировки того лица, которое находится в розыске за совершение правонарушения. Несмотря на это, известны случаи, когда граждан неправомерно задерживают и доставляют в отделы полиции. По идее с этим надо и можно бороться, но каждая жалоба упирается в 30-дневный срок рассмотрения. Эти сроки не позволяют оперативно помочь человеку. Есть информация, что люди и за пять дней попадают из военкомата на линию фронта.

Соответственно, если человека захотят оштрафовать за то, что он отказывается расписаться в повестке или явиться в военкомат, то законом это предусмотрено, статья 21.5 Кодекса об административных правонарушениях. Вопрос будут ли этим заниматься военкомат и полиция, потому что цель – не привлечь к ответственности, а поставить в строй. Дальше зависит от конкретной ситуации.

Статья 31 ФЗ №53 определяет порядок вручения повестки и лиц, которые уполномочены это делать – работники военкомата, причем, если гражданин потребует подтвердить, что они работники военкомата, последние обязаны это сделать. Если они это не делают, то у гражданина возникает законное основание такую повестку не принимать. Учителя, студенты, волонтеры разносить повестки не могут. Вручать повестку могут работники военкомата, работодатель или должностное лицо на работе, которое работодатель назначил ответственным за военно-учетную работу.

В этом же законе указано, что полиция по заявлению военкомата может оказывать содействие военкомату в поисках и обеспечении прибытия гражданина в военкомат. Военкомат должен обратиться в установленном порядке в органы внутренних дел. "В случае невозможности вручения повесток гражданам, подлежащим призыву на военную службу, указанными работниками, руководителями или должностными лицами обеспечение их прибытия на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, возлагается на соответствующие органы внутренних дел на основании соответствующего письменного обращения военного комиссариата".

Причем опять же, если военком письменно не обращался к сотрудникам полиции, то возникает вопрос, на основании чего задерживают гражданина, поскольку это нарушение порядка. Гражданин может потребовать предъявить это обращение, если это не исполняется, то потом данный факт указывается в жалобе на имя прокурора (военного прокурора). Сотрудники ГИБДД не имеют полномочий заполнять, передавать и вручать повестки. Повестка заполняется в установленном порядке и заверяется подписью и печатью военного комиссариата и вручается лично в руки. Все исправления должны быть заверены печатью и подписью "исправленному верить".

Почему первое уголовное дело, возбужденное за уклонение от исполнения обязанностей военной службы в Пензенской области, было закрыто?

В постановлении идет ссылка на пленум Верховного суда РФ 2008 года №3. Если внимательно разложить его по полочкам, мы увидим: там речь идет о гражданах призывного возраста от 18 до 27 лет, которые не служили, не находятся в запасе и подлежат призыву на военную службу. То есть статья 328 УК РФ, по которой возбуждалось уголовное дело, по сути, на сегодняшний момент должна действовать только в отношении таких граждан. Поменяется мнение Верховного Суда на этот счет или нет – покажет время. Сейчас оснований возбуждать уголовные дела за неявку по повестке и по отказу в ее получении нет, это только административная ответственность. Она может возникать многократно, минимальная санкция – предупреждение, потом 500 рублей штраф, максимальный штраф 3000 рублей. В этих пределах несколько раз человека могут привлекать к административной ответственности. Если призывник на срочную службу два раза совершил данное правонарушение, уже есть основания направить документы в следственный комитет, чтобы провели проверку по факту совершения преступления, по итогам проверки могут возбудить уголовное дело.

Основываясь на Пленуме Верховного Суда РФ в отношении граждан по мобилизации такой вариант, по сути, невозможен, если не будет изменен закон. Пленум хоть и старенький, но ничего другого мы не имеем.

Также мы знаем, что, если гражданин совершил преступление первый раз, при наличии смягчающих обстоятельств он может быть освобожден от уголовной ответственности. Минимальная санкция по статье 328 УК РФ – штраф 200 тысяч рублей.

Если вручение повестки происходит в установленном порядке (повестка заполнена правильно: дата, номер, место, подпись, печать, все четко и ясно видно, если есть исправления и они заверены; вручают уполномоченные на это люди), то оснований от отказа от повестки нет. Гражданин может ее получить, но в военкомат не прийти, а если отказывается, то составляется соответствующий акт, а в последующем – протокол об административном правонарушении. Составить такой протокол могут несколько раз, каждый раз пытаясь вручить повестку. Обычно нарушений при оформлении и вручении повесток много, поэтому зачастую говорить об административном правонарушении рано.

Также является нарушением, если гражданину вручают повестку от другого военкомата, другого района либо населенного пункта, где человек на учете не стоял и не стоит.

Альтернативная служба: имеют ли призывники право написать заявление на АС и будет ли это выполнено?

В соответствии с Конституцией РФ у гражданина есть право на прохождение альтернативной службы, а также есть соответствующие регламентирующие законы и постановления Правительства РФ. Как отреагируют должностные лица на заявление о прохождении такой службы – другой вопрос. Заявление пишется в произвольной форме с указанием причины и требованием. "Я, ФИО, изъявляю желание о прохождении альтернативной службы взамен военной службы, т.к. мои религиозные, нравственные убеждения не позволяют мне брать в руки оружие, проходить военную службу и т.д.", все расписывается, при необходимости лучше обратиться к военному юристу, который проконсультирует и поможет составить документ и разъяснит порядок его подачи.

Медкомиссия в военных комиссариатах: могут ли призвать без нее, собирать ли правки самому?

Абсолютно провалено направление учета нахождения граждан в запасе как со стороны государства, так и со стороны граждан, потому что военкоматы должны проводить уточнение, а граждане должны сообщать о смене места жительства, состояния здоровья и т.д.

Постановление Правительства 565 Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе дает нам представления о медкомиссии, в том числе функциях, которые берет на себя военно-врачебная комиссия. Там сказано, что это уточнение категории годности, в том числе и тех, кто находится в запасе. Причем заключение комиссии по этому постановлению действует один год. Если последняя комиссия или медосмотр был больше года назад, то, соответственно, оно недействительно. В нормальном режиме, когда военнослужащие призываются по призыву, прохождение медицинского освидетельствования – это обязательная процедура, а сейчас, когда в авральном режиме запасников ставят в строй, абсолютно полностью все это проигнорировано военкоматами и органами военного управления. Или один врач сидит вместо комиссии, или вообще медосмотра нет.

Мы рекомендуем в этом случае следующее. Пускай это будут платные клиники, главное, чтобы была лицензия у врача или клиники, пускай это будут свежие диагнозы, чем свежее, тем лучше. Если у тебя серьезные проблемы со здоровьем, по сути, ты должен постоянно этим заниматься, никто же не знал, что будет объявлена мобилизация. И многие люди столкнулись с тем, что за время нахождения в запасе накопилось много болячек, а подтверждающих это документов нет. Военкомат игнорирует медосмотр, поэтому они больные попадают в строй.

При поступлении в военкомат рекомендуется иметь при себе либо оригиналы медицинских документов с синими печатями врача или медицинской организации, либо их нотариально заверенные копии, чтобы оригиналы были у близких, которые могли бы ими воспользоваться для защиты прав мобилизованного. Также при себе иметь несколько экземпляров ксерокопий этих же документов, т.к, если призванный по мобилизации отдаст их приложенными к заявлению на имя военкома или председателя призывной комиссии, нет гарантий, что эти документы не затеряются или не будут намеренно уничтожены, а потом восстановить быстро их не получится.

Поэтому пишем заявление, в котором ссылаемся, что к заявлению прилагаются такие-то документы на таком-то количестве листов, прилагаем ксерокопии. Если у конкретного военного медика или военкома возникают вопросы по поводу достоверности ксерокопий, то достаются оригиналы, либо заверенная копия – вот, пожалуйста, сверяйте, оригинал отдавайте обратно. Вот такой порядок, если мобилизованный ссылается на плохое состояние здоровья.

Находясь в военкомате необходимо заявить об изменении состояния здоровья. Все заявления необходимо подавать исключительно через регистрацию – либо простейшим способом: на копии – дата подпись расшифровка "принял такой-то", либо штампом с входящим номером. Желательно также фиксировать через смартфон, фотографии отправлять юристам или родственникам, как до резолюции так и после, чтобы подтвердить что такой документ существовал и был подан.

Использование смартфонов в военкомате, в учебном центре и зоне СВО: когда могут забрать телефон?

По закону, который изменился около трех лет назад, одно из добавленных ограничений в закон о статусе военнослужащих – это запрет иметь при себе устройства, у которых есть ряд функций (аудиозапись, видеозапись, геолокация и т.д.). На территории воинской части запрещено использование смартфонов. Как только гражданин попадает в учебный центр или воинскую часть, он не имеет права пользоваться смартфоном. Опять-таки возникает вопрос, когда гражданин становится военнослужащим. Право пользоваться телефоном пропадает, когда подписывается контракт. На территории режимных объектов тоже запрещено использование смартфоном, поэтому обычно в военкоматах тоже пишут, что пользоваться ими нельзя. То же самое, естественно, касается зоны СВО.

Выписывание повесток на следующий год, либо с повесткой "мобилизационные сборы" – правомерно ли?

Могут быть плановые мобилизационные сборы, сверка сведений. Один из способов привлечения в военкомат – проведения якобы плановых мобилизационных сборов. Это не мешает тут же в военкомате вручить следующую повестку уже о мобилизации.

На какую ВУС смотрят в первую очередь, если их две?

Наличие ВУС позволяет призвать гражданина на ту должность, которая имеется. Если их две, он может быть призван как по одной, так и по другой.

Правомерно ли исправление ВУС в военном билете, если по такой специальности не обучался?

Это содержит в себе признаки преступления. Одному из наших клиентов мы помогли подать заявление по такому выявленному факту в военно-следственный отдел. Военкомат забрал у него на время военный билет, а когда вернул, человек заметил, что реальный ВУС зачеркнут и вписан абсолютно другой ВУС. Указано, что он проходил якобы в каком-то году по этому новому ВУС мобилизационные сборы. Теперь следователем должна быть проведена проверка.

Правомерно ли изымание паспорта и военного билета?

Есть факты изымания паспорта и военного билета. Военный билет могут потребовать, как документ выписанный военкоматом для внесения записей. Изъять паспорт не имеют права, т.к паспорт – это документ, который только в исключительных случаях могут изъять, например, когда человек попадает в места не столь отдаленные, в рамках следственного мероприятия. В остальных случаях это действие абсолютно незаконное. И потом этот документ может затеряться.

У нас есть клиенты, которые сдавали военные билеты в воинской части при убытии на спецоперацию, якобы чтобы они не были утеряны или вдруг они попадут в плен, чтобы противник не завладел данными документами. Теперь эти документы безвозвратно утеряны, человек восстанавливал их заново. Военный билет это тот документ, который должен быть при военнослужащем, даже если он находится на поле боя, в этом нет ничего странного, по закону военнослужащий даже в плену имеет право назвать свою фамилию, имя, отчество, воинское звание, дату рождения и личный номер. Документы должны проверять и возвращать обратно даже пленникам. А паспорт лучше оставлять родственникам, иначе он может быть безвозвратно утрачен.

Если мобилизованный не получил навыки за 2 недели имеет ли он право остаться доучиваться?

Формулировки нужно использовать аккуратно. Мы советуем так: "в связи с тем, что я не проходил необходимую подготовку (что именно можно перечислить, какие навыки не приобрел, например, по тактической подготовке, по огневой подготовке, и т.д.), считаю мое участие в спецоперации невозможным прошу отправить на соответствующее обучение".

Дело в том, что как только принята присяга и гражданин находится в списках личного состава воинской части, подписал контракт, он становится субъектом соответствующих правоотношений и, если откажется от исполнения обязанностей военной службы, то может быть возбуждено уголовное дело. С учетом появления новых видов вооружения полученный много лет назад на военной службе навык может быть уже неактуален.

В беседе с Piter.tv. сотрудник компании рассказал, что по старой службе участвовал в мобилизационных сборах. Тогда они проходили один-два месяца.

Военные юристы отметили, что мобилизационные сборы нужны как раз для того, чтобы обновлять навыки.

Если дело по административному правонарушению уже возбуждено, а мобилизация закончится – будет ли штраф?

В наших реалиях это, на мой взгляд, чисто человеческий фактор, который зависит от конкретных должностных лиц, которые рассматривают это административное дело и уполномочены выносить решение по нему.

Существуют ли волны мобилизации, будут ли еще набирать по 300 тыс. человек?

Очень много заявлений по этому поводу разного уровня должностных лиц, представителей власти, и они противоречивы. По нашим наблюдениям этот процесс постоянный, который то усиливается, то уменьшается. Пока мы не видим стопроцентного подтверждения, что в регионах одномоментно объявили "стоп колеса" по мобилизации.

Также многое зависит от поставленных задач, от складывающейся обстановки. Если личного состава не будет хватать, то конечно мобилизация продолжится. Также мы не должны забывать, что через какое-то время необходимо давать отдых призванным, производить смену личного состава. Решение об этом будет принимать генеральный штаб, точное количество мобилизуемых, скорее всегонаходится под грифом секретно или ДСП – для служебного пользования.

Очень много внутренних ведомственных распоряжений, которые спускаются в военкомат и не являются достоянием общественности. Пока мы все знаем, что действует Указ Президента РФ, который не отменен очередным указом, это подтверждает, что слова Собянина – просто слова, не он принимает решения. Вероятно, в Москве призвали необходимое количество граждан, выполнили план и он посчитал, что этого достаточно.

Есть военкоматы, у которых нет проблем с призывом, есть много добровольцев, там соблюдаются порядок призыва – и медосмотр проводят, и контракты подписывают. А есть места, где происходит какой-то правовой нигилизм, вообще не соблюдаются законы. В Петербурге также имеется много нарушений порядка призыва.

Освобождение с должности начальника мобилизационного управления в Петербурге Виктора Шевченко – почему это произошло?

Когда в военкоматах сидят женщины, которые по определению не знают, что такое армия и не компетентны в этой сфере, добиться стопроцентно эффективной работы невозможно. Я не говорю, что все работают спустя рукава, но мы сейчас наблюдаем, что в достаточном количестве не проводили периодическое оповещение, проверку учетных данных, проведение мобилизационных сборов.

Если военкомат позволяет себе записать что человек проходил сборы, а на самом деле нет, то о чем можно говорить? Наблюдается обоюдное невыполнение обязанностей по закону – как работников военкомата так и находящиеся в запасе граждане, которые не сообщают об изменении учетных данных. Это и привело к тому, что в отдельных военкоматах провалилась работа по мобилизации. Вероятно, это смещение будет не последним. Все изъяны выявляются в настоящее время. Все думали, что все работает и все хорошо, учет ведется, проводятся сверки и оповещения.

Например, если мы копнем, в каком состоянии находится гражданская оборона на случай техногенных катастроф или ядерных ударов? Я лично когда служил, снимал в одном регионе квартиру. Дом двухэтажный на два подъезда, 8 квартир, а под ним довольно вместительное бомбоубежище. По сути, оно есть, но состояние его крайне плачевное. Вместе с этим, во многих местах и таких нет. Многое продано, передано, используется под коммерческую недвижимость. Где-то, по документам, наверное, проходит, что все в рабочем состоянии, а по факту бутафория.

Также военные юристы назвали топ жалоб, с которыми обращаются мобилизованные.

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