Сотрудника петербургского военкомата осудили на четыре года за взятки от контрактников

Суд вынес приговор работнику военкомата обещавшему безопасные должности за деньги.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил сотрудника военного комиссариата к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима за получение взяток от участников специальной военной операции. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов города.

Подсудимый Ярослав Паламарчук занимал должность начальника отделения подготовки и призыва в военном комиссариате с лета 2024 года. Согласно материалам дела, Паламарчук предлагал добровольцам, заключавшим контракт для участия в СВО, назначение на армейские должности, не связанные с нахождением на линии боевого соприкосновения. Первый эпизод произошёл в июле 2024 года. Паламарчук предложил одному из добровольцев за 600 тысяч рублей содействие в получении безопасной должности. После согласия добровольца обвиняемый оформил фиктивный документ для его направления в часть.

Контрактник получил должность начальника радиостанции и перевёл Паламарчуку 600 тысяч рублей из своей единовременной выплаты на указанные банковские счета. По аналогичной схеме обвиняемый получил деньги ещё от пяти военнослужащих. Общая сумма полученных взяток составила 1,6 миллиона рублей.

Суд назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Также с осуждённого взыскана в доход государства сумма, эквивалентная взяткам, в размере 6 196 500 рублей. На имущество подсудимого, включая автомобиль марки BMW модели "320 I XDRIVE", сохранён арест.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга