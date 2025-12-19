На охрану военкоматов Петербурга выделят 2,5 млн рублей из бюджета

Военкоматы Петербурга оборудуют сигнализацией для оперативного реагирования Росгвардии.

В Петербурге на охрану зданий военных комиссариатов планируют потратить 2,5 миллиона рублей. Средства выделены из городского бюджета, а работы будут выполнены по тендеру, объявленному комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности города.

Согласно техзаданию, подрядчик должен обеспечить установку сигнализаций с кнопками тревожного оповещения в 27 зданиях военкоматов Северной столицы. При срабатывании сигнализации информация будет передаваться в группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии, которая обязана оперативно выезжать на место.

Тендер на выполнение этих работ будет завершён 28 января 2026 года. Предполагается, что установка сигнализаций повысит безопасность объектов и позволит быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, снижая риск несанкционированного доступа и обеспечивая охрану сотрудников и посетителей.

Фото: pxhere