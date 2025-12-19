Средняя загрузка гостиниц Петербурга превысила 70% по итогам года

Отели Петербурга заработали на 15 процентов больше благодаря росту цен.

Среднегодовая загрузка номерного фонда отелей Санкт-Петербурга в 2025 году составила от 72 до 74 процентов, что на 2-3 процентных пункта выше показателя предыдущего года. Эти данные привёл вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин на пресс-конференции в ТАСС.

Выручка петербургских гостиниц за отчётный период увеличилась примерно на 15 процентов. Основным фактором роста стал рост средних цен на размещение. Период зимних праздников, за исключением ночи с 31 декабря на 1 января, характеризовался почти стопроцентной загрузкой отелей.

В 2026 году в Санкт-Петербурге планируется ввод в эксплуатацию не менее трёх новых гостиниц. Их совокупный номерной фонд превысит 600 номеров. Параллельно на рынок города будет введено около 6 тысяч новых апартаментов для размещения туристов. Информацию о планах по развитию инфраструктуры подтвердил председатель городского комитета по развитию туризма.

Ранее мы сообщали, что Роскачество ввело новые критерии оценки бытовой химии в отелях.

Фото: pxhere.com