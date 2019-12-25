Роскачество ввело новые критерии оценки бытовой химии в отелях

В России добровольная сертификация отелей по чек-листам проводится Роскачеством с конца 2024 года.

Роскачество в рамках добровольной сертификации отелей в России будет дополнительно оценивать бытовую химию на соответствие национальному стандарту. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы ведомства. Специалисты заметили, что говорят о подтверждении экологичности продукции. В настоящее время подобный критерии включен в чек-лист проверок.

В чек-лист проверки отелей включен новый критерий, оценивающий использование бытовой химии, соответствующей национальному стандарту ГОСТ Р 71175-2023 "Средства для стирки и товары бытовой химии. Общие критерии подтверждения обоснованности экологических заявлений". сообщение от Роскачества

Специалисты пояснили, что новое требование призвано искоренить практику гринвошинга. Речь идет о недобросовестных экологических заявлениях. Теперь российские эксперты огласили требование о том, что любая маркировка "био", "эко" или "безопасно для природы" должна иметь научное подтверждение. Дополнительно они строго ограничат содержание опасных веществ - фосфатов, токсинов и сильных аллергенов в бытовой химии отелей. Таким образом надзорное ведомство делает из ГОСТа мощный инструмент для укрепления репутации мест размещения гостей. В будущем наличие сертификата послужит неоспоримым доказательством ответственного подхода гостиницы, усиливая к ней доверие сознательных туристов и партнеров.

В Роскачестве предупредили, что мандарины с плесенью не спасёт даже зелёный листочек.

Фото: Piter.tv