В Роскачестве предупредили, что мандарины с плесенью не спасёт даже зелёный листочек

Специалисты дали советы, как выбрать идеальные мандарины к Новому году.

Специалисты Роскачества назвали ключевые признаки, по которым можно отличить сочные и спелые мандарины от некачественных. Как рассказала руководитель Центра компетенций в области пищевой безопасности ведомства Елена Спеценко, главными индикаторами служат целостность кожуры, вес и аромат плода.

По словам эксперта, в магазине следует избегать плодов с повреждениями, темными или зелеными пятнами, а также с коричневой сеткой на кожуре — это признаки нарушений при хранении и перевозке. Особую опасность представляет плесень: если она обнаружена на одном мандарине в упаковке, покупать весь ящик нельзя, так как споры грибка быстро распространяются.

Спелый мандарин обладает ярким, устойчивым ароматом, равномерной окраской и ощутимой тяжестью в руке, что говорит о высоком содержании сока. Хороший признак — кожура, которая легко отделяется от мякоти. Елена Спеценко, руководитель Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

Водянистость и безвкусица, по ее словам, часто являются следствием переохлаждения фруктов при транспортировке. Эксперт также развеяла популярный миф: зеленый листочек на плодоножке не гарантирует свежести. Он может сохранять цвет вне зависимости от состояния мандарина и нередко используется лишь для декора. Признаками незрелости служат зеленоватые пятна или зеленый "хвостик", а о перезревании и потере сочности сигнализирует твердая, сморщенная кожура.

Фото: pxhere