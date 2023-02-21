"Роскачество" обнаружило токсичное вещество в одной из игрушек Лабубу

Роскачество проверило популярные детские игрушки Лабубу, реализуемые на территории страны, на соответствие 53 показателям по требованиям качества и безопасности. В общей сложности специалисты из надзорного органа исследовали 13 образцов продукции, из которых оригинальной версией являлся только один товар. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы ведомства. Эксперты уточнили, что только в одной иг игрушек выявлено превышение по токсичному веществу.
Один из показателей - выделение вредных химических веществ в воду. Он имитирует контакт игрушки с кожей человека, потом и слюной. Исследование показало, что почти все образцы безопасны, но в одном обнаружено превышение по диоктилфталату - токсичному веществу, которое может негативно сказываться на здоровье при длительном контакте
сообщение от Роскачества
Специалисты отметили, что по интенсивности запаха в игрушках нарушений не выявлено. Все проверенные образцы товара успешно прошли тест на устойчивость окраски к сухому и мокрому трению. Однако для ряда экземпляров эксперты внесли замечания по качеству изготовления самой игрушки. В частности, там были заметны обрыв шва и торчащие нитки. Аналогичные проблемы найдены даже в оригинальной версии Лабубы. Кроме вышеперечисленного, на маркировке пяти игрушек не было информации о производителе, изготовителе и импортере. Речь идет о грубом нарушении обязательных требований ТР ТС 008/2011.
Эксперты Роскачества указали, что ни одна из игрушек не обладала сертификатом по требованиям безопасности для детских товаров в связи с тем, что такие игрушки продаются как аксессуары и сувениры. Это позволяет продавцам избегать жесткого контроля со стороны государства.
В Швеции в поддельных куклах Лабубу нашли химикат, негативно влияющий на репродуктивную функцию.
Фото: официальный сайт компании Pop Markt в США, официальный сайт Роскачества
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все