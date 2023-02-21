"Роскачество" обнаружило токсичное вещество в одной из игрушек Лабубу

Ни одна из игрушек, включая оригинальную версию, не имела сертификата соответствия требованиям безопасности для детских товаров.

Роскачество проверило популярные детские игрушки Лабубу, реализуемые на территории страны, на соответствие 53 показателям по требованиям качества и безопасности. В общей сложности специалисты из надзорного органа исследовали 13 образцов продукции, из которых оригинальной версией являлся только один товар. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы ведомства. Эксперты уточнили, что только в одной иг игрушек выявлено превышение по токсичному веществу.

Один из показателей - выделение вредных химических веществ в воду. Он имитирует контакт игрушки с кожей человека, потом и слюной. Исследование показало, что почти все образцы безопасны, но в одном обнаружено превышение по диоктилфталату - токсичному веществу, которое может негативно сказываться на здоровье при длительном контакте сообщение от Роскачества

Специалисты отметили, что по интенсивности запаха в игрушках нарушений не выявлено. Все проверенные образцы товара успешно прошли тест на устойчивость окраски к сухому и мокрому трению. Однако для ряда экземпляров эксперты внесли замечания по качеству изготовления самой игрушки. В частности, там были заметны обрыв шва и торчащие нитки. Аналогичные проблемы найдены даже в оригинальной версии Лабубы. Кроме вышеперечисленного, на маркировке пяти игрушек не было информации о производителе, изготовителе и импортере. Речь идет о грубом нарушении обязательных требований ТР ТС 008/2011.

Эксперты Роскачества указали, что ни одна из игрушек не обладала сертификатом по требованиям безопасности для детских товаров в связи с тем, что такие игрушки продаются как аксессуары и сувениры. Это позволяет продавцам избегать жесткого контроля со стороны государства.

В Швеции в поддельных куклах Лабубу нашли химикат, негативно влияющий на репродуктивную функцию.

