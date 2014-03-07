В Швеции в поддельных куклах Лабубу нашли химикат, негативно влияющий на репродуктивную функцию

Профильное агентство выявило содержание ДЭГФ в игрушках.

Опасный для репродуктивной системы химикат обнаружили иностранные специалисты в поддельных куклах Лабубу на территории Швеции. Соответствующей информацией поделилось местное агентство по надзору за химическими продуктами (Kemikalieinspektionen). Установлено, что пластик на лице пяти из семи протестированных кукол содержал большое количество вещества ДЭГФ (диэтилгексилфталат). Данное вещество токсично для репродуктивной системы человека. Оно может негативно влиять на способность к деторождению и на развитие плода. В Швеции использование ДЭГФ в игрушках запрещено с конца 1990-х годов. Однако в отдельных странах мира он используется в качестве дешевого способа для размягчения пластика.

Маленькие дети особенно чувствительны, поскольку их организм еще развивается, и они часто тянут игрушки в рот, что увеличивает риск проглатывания этого вещества. сообщение шведского агентства

Известно, что с начала 2025 года года шведская таможня пресекла ввоз более 5,3 тысячи поддельных Лабубу в европейскую страну. Правительство из Стокгольма в преддверии "черной пятницы" и рождественских распродаж призвали потребителей не покупать поддельные игрушки детям, так как они могут содержать опасные вещества и иметь различные небезопасные негативные последствия для их здоровья.

Фото:pxhere.com