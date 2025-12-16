Россия планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией в 2026 году

Никита Кондратьев рассказал о планах МЭР по расширению воздушного сообщения с рядом стран.

Россия в 2026 году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией, а также нарастить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию, государства Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сделал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов российского министерства по экономическому развитию Никита Кондратьев. Чиновник из профильного ведомства федерального правительства указал, что речь идет о росте количества полетов не только с точки зрения только выезда наших граждан на остров Бали, но и с точки зрения приезда индонезийцев в Москву.

Задача, наверное, не столько в открытии новых направлений, сколько в наращивании рейсов и обеспечении спроса именно иностранных туристов на поездки в Россию. <…> Что касается Малайзии, необходимо будет привлечь прежде всего малайзийских авиаперевозчиков. Никита Кондратьев, эксперт

Эксперт заметил, что у России с Индией выполняется 13-14 рейсов каждую неделю, что является жесткими ограничениями по потоку путешественников. Перед властями стоит задача стоит привлечь индийских воздушных перевозчиков к перевозке пассажиров. Сейчас по направлению летает только две российских авиакомпании на данный момент, которые прежде всего нацелены на вывоз наших туристов туда.

В Малайзии допустили переговоры с Россией о поставках нефти.

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