В Малайзии допустили переговоры с Россией о поставках нефти

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим допустил переговоры с Россией о поставках нефти. Его слова приводит агентство Bernama.

По словам Ибрагима, отношения Малайзии с Россией остаются хорошими. Он подчеркнул, что в текущей ситуации власти могут вести переговоры с Москвой. Также премьер добавил, что в переговорах по поставке энергетики должна принять участие местная компания Petronas

Слава богу, наши отношения с Россией остаются хорошими. Поэтому в текущей ситуации наша команда, включая Petronas, может вести переговоры с Россией, чтобы она как дружественная страна покрыла часть наших потребностей в энергетике. Анвар Ибрагим, премьре-министр Малайзии

Ибрагим отметил, что такой шаг стал возможен после того, как западные страны стали вновь взаимодействовать с Россией, оказавшись под экономическим давлением из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Фото: pxhere.com