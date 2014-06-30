Петербуржцам рассылают СМС с предложением контракта за 4,5 млн рублей

Жители города начали получать сообщения о наборе на военную службу с указанием крупных выплат. В тексте упоминаются единовременное пособие и ежемесячное довольствие, а также адрес пункта отбора.

Петербургские военнообязанные столкнулись с новой формой информирования о контрактной службе. Как пишет 47news, горожанам стали приходить СМС-рассылки с предложением заключить контракт с Вооруженными силами России.

В сообщении указываются финансовые условия: единовременная выплата в размере 4,5 млн рублей и ежемесячное денежное довольствие 210 тыс рублей. Например, жителям Приморского района рекомендуют обращаться в пункт набора на Коломяжском проспекте, там же приводится контактный телефон. При звонке по указанному номеру абоненту отвечают, что при отсутствии интереса можно просто проигнорировать сообщение.

Фото: Piter.tv