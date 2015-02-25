В МВД предупредили о мошеннических схемах "заработка" через маркетплейсы

В МВД подчеркнули, что если неизвестные просят сообщить лимит сплита или требуют сделать скриншот аккаунта - это мошенники.

Мошенники на территории России внедряют схему "заработка" через маркетплейсы и сплит-покупки. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале сотрудниками пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В Киберполиции заметили, что аферисты представляются онлайн-пользователям участниками "партнерских программ"и предлагают легкий заработок за привлечение клиентов. Потенциальной жертве обмана они объясняют, что схема якобы легальна. Для участия в ней требуется оформить покупку дорогостоящей электроники в рассрочку (в сплит) на свое имя. А материальное вознаграждение за заказ якобы будет выплачено позже. Сейчас сотрудники МВД говорят о том, что сценарий затем может отличаться.

В одном случае обещают перевести первый взнос после оформления покупки, в другом - действительно перечисляют часть суммы, чтобы снять подозрения и повысить доверие пресс-служба МВД

Затем злоумышленники убеждают человека выбрать товар, оформить его в сплит и указать адрес доставки. Как только заказ подтвержден, то общение через социальные сети и мессенджеры прекращается. В результатем данный товар уходит неизвестным лицам, а все обязательства по рассрочке остаются на потерпевшем лице. В реальности никакого отношения к партнерским программам маркетплейсов такие "деловые предложения" не имеют. Преступники стремятся переложить с себя финансовые обязательства за покупки на жертву.

В МВД предупредили об обмане с "подработкой" на продаже подарочных сертификатов.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России