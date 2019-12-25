В МВД предупредили об обмане с "подработкой" на продаже подарочных сертификатов

Полиция призвала к осторожности и внимательности при поиске работы, а подарочные сертификаты - покупать в официальных магазинах.

Мошенники на российской территории внедряют схему обмана с "подработкой" на продаже подарочных сертификатов. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале сотрудниками пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В Киберполиции заметили, что исполнителю отводится роль посредника. Таким образом человек размещает объявления, получает денежные средства от покупателя, а также удерживает у себя небольшой процент "материального вознаграждения". Остальную же сумму злоумышленник переводит третьему лицу. А покупатель получает от аферистов нерабочий или недействительный подарочный сертификат. После жалобы и требований вернуть деньги организаторы такой криминальной схемы сообщают потерпевшему о том, что разберутся и якобы сами компенсируют ущерб Однако в реальности подобное общение прерывается.

Мошенники размещают объявления о простой удаленной работе в группах и каналах в мессенджерах. После отклика человека переводят в отдельную переписку или беседу и предлагают заработок на продаже подарочных сертификатов через онлайн-площадки. пресс-служба МВД

Вся ответственность перекладывается на исполнителя, который либо возвращает средства клиентам из собственных денег, либо рискует оказаться соучастником преступления. После обмана пользователя злоумышленники удаляют переписку с человеком, меняют названия и оформление каналов. В результате человек остается с финансовыми потерями и риском быть вовлеченным в конфликт с покупателем, хотя изначально он действовал только в рамках предложенной ему подработки.

Признаки схемы: подработка без договора, общение в мессенджерах, продажа подарочных сертификатов через посредника, просьбы срочно переводить деньги третьим лицам через СБП, обещание фиксированного процента. пресс-служба МВД

Петербуржцев предупреждают о новой многоступенчатой фишинговой атаке под видом маркетплейсов и СБП.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России