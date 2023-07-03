"Зенит" продлил контракт с 18-летним нападающим Вадимом Шиловым

Футбольный клуб "Зенит" объявил о продлении соглашения с 18-летним нападающим Вадимом Шиловым. Как сообщили в телеграм-канале петербургской команды, сотрудничество со спортсменом продлится как минимум до завершения сезона-2030/2031.

В ноябре 2025 года молодой футболист получил травму крестообразной связки во время тренировочного процесса. По этой причине он временно не принимает участия в официальных турнирах.

В клубе поздравили игрока с подписанием нового контракта и выразили надежду на его скорейшее возвращение в строй.

Ранее мы сообщали, что в "Зените" рассказали о будущем Вендела.

