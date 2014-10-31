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В "Зените" рассказали о будущем Вендела
Сегодня, 10:03
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В "Зените" рассказали о будущем Вендела

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Футболист не вернулся в расположение команды.

Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра рассказал о будущем полузащитника команды Вендела. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Матч Премьер".

По словам Оливейры, 27-летнего бразильца ждут в расположении команды. На данный момент футболист не вернулся в Санкт-Петербург и находится в Бразилии.

Наше руководство решает этот вопрос: что будет с Венделом. Они постоянно на связи с его агентом, с его представителями.

Виллиам де Оливейра, тренер "Зенита"

Вендел играет в "Зените" с 2020 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал четырехкратным чемпионом России. В минувшем сезоне он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Ранее мы сообщали, что Малком может вернуться в "Зенит".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: вендел, трансферные слухи, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

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