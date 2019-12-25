Бразилец не собирается продлевать контракт с "Аль-Хилялем".

Нападающий "Аль-Хиляля" Малком может вернуться в "Зенит". Об этом сообщает портал Ashrq Al-Awsat.

По информации источника, 28-летний игрок не собирается продлевать контракт с клубом из Саудовской Аравии. Отмечается, что после поражения команды в четвертьфинале клубного чемпионата мира от "Флуминенсе" (1:2) Малком вступил в конфликт с болельщиками. В "Зените" рассматривали около месяца назад вариант с возвращением игрока.

Малком играл в "Зените" с 2019-го по 2023 год. В составе сине-бело-голубых нападающий стал четырехкратным чемпионом России. Летом 2023-го его продали в "Аль-Хиляль".

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Фото: fc-zenit.ru