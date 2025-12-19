Павел Залевский заметил, что страна занимается подготовкой к традиционным видам ведения боя.

Вооруженные силы Польши в настоящий момент не готовы к ведению современного конфликта, так как они занимались подготовкой к организации боевых действий только традиционными методами. Соответствующей информацией с американскими журналистами из издания The Washington Post (WP) поделился местный заместитель министра по обороне Варшавы Павел Залевский. Иностранный чиновник указал прессе, что в текущих условиях более дешевые средства сражения, включая и беспилотные летательные аппараты, могут оказаться более действенными и давать существенные тактические преимущества на поле боя перед противником. Особенно это заметно на фоне более дорогостоящих конвенциональных оружий.

Мы начали готовиться к более традиционному виду войны. Павел Залевский, замглавы Минобороны Польши

Сейчас считается, что польская армия является третьей по численности в НАТО после США и Турции. Она насчитывает порядка 215 тысяч военнослужащих.

Фото: YouTube / RMF24