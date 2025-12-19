В Польше назвали опасной практикой предоставление в Венгрии убежища экс-министру

Будапешт считает, что в Польше Збигневу Зебро предъявлены обвинения по политическим мотивам.

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек назвал опасным прецедентом в Европейском союзе предоставление экс-главе польского министерства по юстиции Збигневу Зебро политического убежища на территории Венгрии. Такой комментарий иностранный чиновник из Варшавы сделал в комментарии западным журналистам для издания Politico.

Это опасный пример судебной практики для всего сообщества. В случае принятия этого ЕС, все начнут на это ссылаться, <...> правосудие станет политическим инструментом. Решение о предоставлении убежища - это политическое решение, а не постановление независимого суда. Вальдемар Журек, глава Минюста Польши

Минюст Польши ранее выдал ордер на арест Зебро и выдвинул в отношении бывшего чиновника обвинения по 26 пунктам. В частности, речь идет о махинациях в денежными средствами Фонда правосудия. Экс-министр профильного ведомства дополнительно обвиняется в незаконном прослушивании телефонов 578 местных политических деятелей. В БУдапеште уверены, что действующие власти Польши преследуют Зебро исключительно по политическим мотивам.. В ноябре 2025 года поляка принял в своей резиденции в Будапеште премьер-министр Виктор Орбан.

"Навсегда разделены": в Польше жестко осадили Украину.

Фото: pxhere.com