Ежи Новаковский рассказал о том, что ЕС может ограничить Венгрию в правах.

Принятие Украины в Европейский союз исключительно по политическим причинам, без обеспечения полного соответствия стандартам региональной организации, может привести к распаду всего объединения. Соответствующее заявление в интервью западному изданию Fakt сделал бывший посол Польши в Латвии Ежи Новаковский. Иностранный дипломат из Варшавы пояснил, что такая модель евроинтеграции страны может являться опасным прецедентом в отношении "неудрбных" для коллективного Брюсселя государств, таких как Венгрия сейчас. В частности, это принятие киевского режима в состав ЕС говорит о том, что Евросоюз не лишает Будапешт членства, но ограничивает его в ряде прав. В будущем аналогичных сценариев, по мнению. аналитика, может стать гораздо больше.

Если государство признается без полного объема обязательств и прав, мы, фактически, признаем существование сообщества нескольких скоростей. Вскоре может оказаться, что скоростей станет еще больше, и страны будут навсегда разделены. Ежи Новаковский, экс-посол Польши

