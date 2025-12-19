Польша не собирается минировать границу с Россией

Цезарий Томчик отметил, что территория будет заминирована только при начале военных действий.

Польша не планирует минировать границу с Россией, такие действия могут быть предприняты лишь при появлении непосредственной угрозы вооруженного конфликта. Соответствующее заявление сделал заместитель польского министра по обороне Цезарий Томчик в интервью местной радиостанции Radio Zet. Иностранный чиновник отреагировал на вопрос ведущей программы о том, должна ли европейская страна со столицей во Варшаве заминировать собственную границу с Россией.

"Польша готовит места под минирование границы, но само минирование может произойти лишь в случае непосредственной угрозы войны. Цезарий Томчик, замглавы Минобороны Польши

Представитель оборонного ведомства пояснил СМИ, что такой подход предусмотрен программой создания линии оборонных укреплений, находящихся на восточной границе республики "Восточный щит". Он добавил, что минирование участка по-прежнему является одним из самых эффективных элементов сдерживания противника. Варшава намерена в 25 раз увеличить собственное производство противотанковых мин, которые изготавливаются на заводе BELMA в городе Быдгощ. С 20 февраля Польша официально выйдет из участников Оттавской конвенции, которая запрещает производство, использование и хранение противопехотных мин.

Фото и видео: YouTube / Radio Zet