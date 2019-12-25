Bild: Германия вводит призыв в армию по жеребьевке

Власти хотят обязать всех мужчин определенного возраста проходить медицинское освидетельствование.

Германия вводит призыв в армию по жеребьевке. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

Отмечается, что фракции блока ХДС и Социал-демократической партии Германии достигли компромисса по законопроекту о новой модели военной службы. Власти хотят обязать всех мужчин определенного возраста проходить медицинское освидетельствование.

Набор новобранцев предполагается осуществлять на добровольной основе. Однако если их не хватит для запланированного увеличения численности Бундесвера, то по жребию в армию будут призваны мужчины из числа прошедших медосмотр. Фракции обсудят все детали 13 ноября на внеочередных заседаниях.

Фото: pxhere.com