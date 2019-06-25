Финляндия заменит автоматы на базе Калашникова на западные аналоги

Модернизацией оружия в стране занимается копания Sako.

Финские силы обороны готовятся заменить автоматы, созданные на базе Калашникова, на западные аналоги с калибрами 5.56 или 7.62 миллиметра. Соответствующее заявление местной аудитории сделал телерадиовещатель Yle со ссылкой на сведения, полученные от производителя стрелкового оружия Sako. Пресс-служба компании презентовала первые изображения своей автоматической винтовки Sako ARG, которая в будущем должна заменить модели 62 и 95, созданные на базе советского оружия АК-47.

Журналичты из иностранного телеканала Yle указали, что западная винтовка разрабатывается более десяти лет в сотрудничестве с силами обороны Финляндии и Швеции. Оружие предназначено для эксплуатации в суровых арктических условиях. Оно будет выпускаться в трех модификациях. Окончательное решение по размеру калибра будет принято властями осенью, а первые полевые испытания винтовки запланированы на весну 2026 года.

Фото: pxhere.com