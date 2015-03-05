Стубб: отношения России и Европы восстановятся после СВО

В Хельсинки уверены, что как прежде в контактах с Москвой уже не будет.

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что восстановление отношений между Россией и Европой возможно после мирного урегулирования регионального конфликта на Украине, однако их характер уже не будет прежним. Соответствующее заявление европейский политик сделал в ходе своего выступления на открытии Парламентской конференции Балтийского моря. Мероприятие было организовано в Мариехамне на Аландских островах. Глава государства признал, что дипломатические отношения стран Балтийского региона с Москвой в текущий момент заморожены. "Эксперт указал, что коллективный Запад не может повернуть ход истории вспять.

Новые отношения будут сильно отличаться от тех, что были до начала СВО... Восстановление отношений между Россией и остальной Европой в той или иной форме станет возможным только после достижения справедливого и продолжительного мира на Украине. Александер Стубб, глава Финляндии

В Финляндии заявили, что не планируют массовой отправки военных на Украину.

