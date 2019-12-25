Йоханнес Коскинен рассказал о работе профильного комитета по оказанию помощи Украине.

Глава профильного комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен из Социал-демократической парти страны считает, что местные военнослужащие вряд ли будут отправлены на украинскую территорию, а власти из Хельсинки ограничатся лишь предоставлением киевскому режиму технического персонала и экспертов. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в комментарии для общественного вещателя Yle. Депутат заметил, что профильный комитет законодательного органа планирует в начале сентября 2025 года заслушать мнение Сил обороны и Министерства иностранных дел европейской страны об участии Финляндии в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

Финляндия как приграничное государство, конечно, не обязана отправлять войска в больших масштабах. Речь идет скорее об участии во вспомогательных мероприятиях, к примеру, таких, как техническое обслуживание, предоставление экспертных заключений и обучение. Йоханнес Коскинен, депутат Финляндии

Напомним, что 19 августа состоялись две встречи по мирному урегулированию регионального кризиса на Украине. Сначала произошла телеконференция политических лидеров "коалиции желающих", а затем онлайн-саммит Европейского союза. На обоих мероприятиях обсуждались результаты саммита "Россия - США" на Аляске, переговоры американского президента-респбликанца Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, включая президента Финляндии Александра Стубба, а также гарантии безопасности по завершению на Украине боевых действий.

