Президент Финляндии дал интервью для CNN после встречи в Бело доме.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что западные политические лидеры совместно приняли решение о том, что американский президент-республиканец Дональд Трамп должен позвонить российскому коллеге Владимиру Путину и сообщить Кремлю об их общих решениях, принятых на встрече в Овальном кабинете Белого дома. Соответствующей информацией глава государства поделился с местными журналистами в эфире телеканала CNN.

Это было скоординировано.... Гарантии безопасности вступят в силу только тогда, когда будет достигнут мир. Александр Стубб, президент Финляндии

По словам президента Финляндии, одной из целей международных союзников киевского режима было предложить Вашингтону проведение двусторонней официальной встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Американское СМИ уведомило свою аудиторию, что, по словам Александра Стубба, российское руководство согласилось на такое мероприятие.

Фото и видео: YouTube / CNN News