Президент Финляндии назвал условие установления отношений России и Европы

Александр Стубб обвинил Москву в нарушении международного права.

Установление каких-либо отношений между Россией и европейским регионом станет возможно только после достижения мира на Украине. Соответствующее заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб. Слова иностранного чиновника опубликованы на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны. Эксперт выступил на конференции ОБСЕ "Хельсинки+50: уважая наследие, готовясь к будущему". Мероприятие было 50-летию Заключительного акта Хельсинкской конференции 1975 года.

Установление каких-либо форм отношений между Россией и остальной Европой станет возможным только после достижения справедливого и прочного мира на Украине. Александр Стубб, президент Финляндии

Александр Стубб добавил, что новые отношения с Москвой будут выглядеть совсем иначе, нежели те, что существовали у Европейского союза до того, как Россия начала свою специальную военную операцию на украинской территорию. Политический лидер Финляндии при этом вновь обвинил Кремль в нарушении принципов международного права.

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Фото: YouTube / CNBC International Live