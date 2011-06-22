Супруг убил жену топором и в линолеуме закопал под Волховом

В начале декабря в полицию поступило заявление об исчезновении женщины.

В Волховском районе Ленинградской области полиция задержала 42-летнего жителя садоводства "Океан", подозреваемого в убийстве своей 38-летней супруги. В начале декабря в полицию поступило заявление об исчезновении женщины.

В ходе следствия оперативники установили причастность её мужа к пропаже. Задержанный был доставлен в отдел полиции и, по данным следствия, признался в совершении преступления. Он рассказал, что 20 ноября во время конфликта, возникшего после употребления алкоголя, ударил супругу топором по голове, а затем завернул тело в линолеум, спрятал в пруду на участке и через несколько дней закопал в лесу.

Женщина показала полицейским место захоронения тела. Тело 38-летней женщины было обнаружено в 200 метрах от дороги "Волхов — Кисельня" в Волховском районе. Труп направлен в морг для установления точной причины смерти, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ до вынесения решения о мере пресечения.

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Фото: Piter.TV