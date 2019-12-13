На улице Маршала Захарова задержали "наркоагронома" с плантацией конопли в квартире

Полиция изъяла более 180 граммов наркотиков, два куста конопли и оборудование для выращивания растений.

Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу задержали 38-летнего жителя Красносельского района, который организовал в собственной квартире на улице Маршала Захарова мини-плантацию конопли. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли 32 грамма гашиша, два куста конопли, более 150 граммов марихуаны, электронные весы, упаковочные материалы и специальное оборудование для культивирования наркосодержащих растений. Задержанный подозревается в организации выращивания конопли с целью последующего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению возможных соучастников и других эпизодов преступной деятельности.

Фото: Piter.TV