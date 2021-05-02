Бастрыкин взял на контроль дело о сносе исторической фабрики-кухни в Петербурге

Застройщик возобновил демонтаж здания 1928 года постройки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о сносе исторического здания 5-й фабрики-кухни 1928 года постройки в Петроградском районе Петербурга. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, поручение представления доклада о ходе расследования выдано руководителю Главного следственного управления по городу Павлу Выменцу.

Здание, имеющее признаки объекта культурного наследия, внесено в соответствующий реестр, однако застройщик — компания "ЛСР" — продолжает демонтажные работы для последующего строительства гостиницы в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и многочисленные обращения граждан.

Ранее ГСУ СК по Петербургу уже возбуждало уголовное дело по данному факту, но оно было отменено заместителем прокурора Петроградского района. После безуспешного обжалования следственное управление возбудило дело повторно. Несмотря на это, по данным градозащитников, снос здания на улице Красного Курсанта возобновился. В компании "ЛСР" ранее заявляли, что проект получил все необходимые согласования, включая разрешение на демонтаж нежилых строений. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

