На Крестовском острове завершили снос сгоревшего фитнес-самостроя и начали восстановление парка

Территорию бывшего Sport Palace в парке Победы очистили и подготовили к озеленению.

В парке Победы на Крестовском острове завершился четырехмесячный снос незаконной постройки Sport Palace. Как сообщили в городском Комитете по контролю за имуществом, территория полностью очищена, и начаты работы по ее восстановлению.

Снос здания, который продолжался с июля, проводили преимущественно вручную, чтобы сохранить парковые насаждения. Тяжелую технику использовали только для вывоза и сортировки строительного мусора. Сейчас на месте самостроя уже идет рекультивация — завезено 600 кубометров плодородного грунта для будущего озеленения.

Власти Петербурга планируют привести участок в соответствие с зонированием парка Победы и взыскать ущерб, причиненный самостроем, с его владельцев. Работы по благоустройству и озеленению территории продолжат в соответствии с планами развития парковой зоны.

Видео: Telegram / ККИ Санкт-Петербурга