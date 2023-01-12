На Петроградской набережной появится новая гостиница к 2029 году

Реконструкция здания на Петроградской набережной завершится созданием отеля.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на реконструкцию объекта, расположенного по адресу Петроградская набережная, 24. Согласно документу, срок его действия установлен до 13 ноября 2027 года. Об этом пишет ДП.

Проект предусматривает создание гостиницы "Аврора" общей площадью около 9,1 тысячи квадратных метров. Как уточнили в компании City Solutions, будущий комплекс будет включать десятиэтажное здание и благоустроенный внутренний двор площадью примерно 1,4 тысячи квадратных метров. Архитектурную концепцию разработало бюро "Студия 44".

Строительные работы планируется начать в 2026 году. Завершение реконструкции и открытие гостиницы для первых гостей ожидается в 2029 году. Проектом предусмотрено 117 номеров различных категорий. В состав будущей гостиницы войдут стандартные и панорамные номера, а также номера с балконами. В отеле разместят конференц-зал, фитнес-центр, ресторанные зоны и подземный паркинг.

Кроме того, на последнем этаже предусмотрена эксплуатируемая терраса с озеленением площадью 149 квадратных метров, которая станет одной из ключевых архитектурных особенностей здания.

Фото: freepik