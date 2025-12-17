Казармы Московского полка на Фонтанке отдадут под оркестры и гостиницу

Пиотровский показал будущее казарм.

Исторические казармы на набережной Фонтанки ждет масштабное преображение. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский вместе с коллегами осмотрел здания бывших казарм лейб-гвардии Московского полка, которые сейчас требуют серьезного капитального ремонта и реставрации. О планах по восстановлению объектов чиновник рассказал в своем телеграм-канале.

После завершения работ здесь разместится новый музыкальный кластер. Решение принято по поручению президента России. Площадку отдадут под нужды четырех городских оркестров. Разработкой концепции займется "Петербург-концерт". В планах — создание двух концертных залов, репетиционных помещений и даже гостиницы для приезжих музыкантов.

Но культурная жизнь не ограничится выступлениями оркестров. В отреставрированных казармах также организуют пространство для выставок, лекций и кинопоказов.

Ранее суд обязал СПбГУ отремонтировать здание Двенадцати коллегий за три год.

Фото: Telegram / Борис Пиотровский