Суд обязал СПбГУ отремонтировать здание Двенадцати коллегий за три года

Университет отреставрирует библиотеку кафедру и антикварную мебель по иску КГИОП.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск городского комитета по охране памятников к Санкт-Петербургскому государственному университету. Вуз обязали провести ремонтно-реставрационные работы в историческом здании Двенадцати коллегий и других объектах культурного наследия, находящихся в его оперативном управлении.

Согласно решению суда, СПбГУ выделено 36 месяцев на приведение в порядок 11 объектов. В перечень работ вошли ремонт помещений библиотеки, хранилищ фондов, кафедры гистологии и цитологии. Особое внимание предстоит уделить восстановлению исторической мебели: кресел, столиков, стульев и книжных шкафов, расположенных в здании Двенадцати коллегий.

Кроме того, в трехлетний срок университету необходимо провести реставрацию в помещениях дворца императора Петра II и восстановить "Корпус Гофмейстерский (Ковалерский)". Работы будут проводиться под контролем КГИОП, который инициировал судебное разбирательство из-за ненадлежащего состояния памятников.

Фото: Piter.TV