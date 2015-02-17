В поселке Ушково построят оздоровительный комплекс и гостиницу

В Курортном районе Петербурга построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницу. Об этом рассказали в Смольном накануне.

Речь идет о территории на Сосновой улице в поселке Ушково. Комитет по градостроительству и архитектуре Северной столицы уже согласовал облик будущих объектов. В гостинице будут общественные пространства и номера, а в оздоровительном комплексе – тренажерные залы, зоны отдыха, а также массажные кабинеты. Кроме того, ожидаются благоустройство и озеленение.

Фото: пресс-служба Смольного