На намыве Васильевского острова построят школу и детский сад с бассейном

В Санкт-Петербург утвердили проект новой школы и детского сада, которые планируют построить на намывных территориях Васильевского острова. Архитектурный облик образовательного комплекса согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт‑Петербурга.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", оба здания появятся на Невской губе Финского залива и будут ориентированы фасадами на бульвар Головнина. Архитекторы задумали учреждения как единый ансамбль, который сформирует фронт застройки вдоль бульвара и внутреннего двора.

Школа рассчитана на 300 учеников. В трехэтажном здании разместят учебные классы для основной и старшей школы, лаборатории, универсальную студию и пространства для занятий в небольших группах. Кроме того, проект предусматривает актовый и спортивный залы, читальные зоны, медицинский блок и столовую.

По соседству построят детский сад на 75 мест с бассейном. В здании оборудуют игровые комнаты, спальни, кабинеты для кружков и коррекционных занятий, а также совмещенный актовый и спортивный зал.

Фасады зданий оформят в теплых природных оттенках — песочном, светло-сером и охристом. Их дополнят декоративная штукатурка и металлические панели. Архитекторы также предложили разместить на стенах крупные художественные изображения: на детском саду появится мурал с ребенком и светящейся лампочкой, а на школе — рисунок школьника с колбой как символом научного поиска.

Вокруг образовательного комплекса планируют создать благоустроенную территорию со спортивными и игровыми площадками, прогулочными зонами и озеленением.

