Озеленение Большого проспекта Васильевского острова начнут в 2026 году

На Большом проспекте В.О. появятся сады-трансформеры: деревья и кустарники высадят в кадках, чтобы не повредить инженерные сети. Первые работы стартуют в 2026 году, массовая высадка запланирована на 2027-й.

В 2026 году стартует благоустройство Большого проспекта Васильевского острова. О деталях проекта КП-Петербург рассказал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин. Чиновник пояснил, что на площади Европы и на самом проспекте высадят новые зеленые насаждения. Однако из-за охранных зон инженерных коммуникаций сажать деревья в открытый грунт запрещено. В связи с этим было принято решение использовать мобильные сады-трансформеры — растения разместят в специальных кадках. Такие конструкции позволяют при необходимости перемещать зеленую зону на другое место.

Как отметил вице-губернатор, аналогичный опыт уже применялся в Екатерингофе, где сейчас разбит благоустроенный парк. Там проблем с приживаемостью растений не возникло.

В этом году на Васильевском острове появится первый такой объект. Всего на Большом проспекте В.О. планируется высадить 100 деревьев и 500 кустарников. Основной объем работ намечен на 2027 год.

