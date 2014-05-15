Сегодня, 16:34
На Васильевском острове автобус выехал на тротуар и пробил ограждение

Полицейские Василеостровского района проводят проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

По предварительным данным, днем 28 апреля водитель общественного транспорта, проезжая перекресток Морской набережной и Мичманской улицы, не справился с управлением и выехал на тротуар, пробив ограждение. К счастью, в результате никто не пострадал. 

Все детали и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. 

Ранее на Piter.TV: стали известны подробности ДТП с юным мотоциклистом на проспекте Народного Ополчения. Подросток врезался в опору наружного освещения. Мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

