Стали известны подробности ДТП с юным мотоциклистом на Народного Ополчения

Подросток врезался в опору наружного освещения.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с 15-летним байкером в Красносельском районе Петербурга.

Как рассказали в МВД России, 27 апреля возле дома 233 по проспекту Народного Ополчения восьмиклассник, управляя мотоциклом Sharmax Sport, врезался в опору наружного освещения. В результате мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

После ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7, ч. 1 ст. 12.1, ч. 2 ст. 12.24, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. Сведения переданы в следственные органы.

Ранее на Piter.TV: на улице Лени Голикова под колеса ВАЗ попал школьник. Он получил различные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован.

