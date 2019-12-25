Юноша упал с питбайка на проспекте Народного Ополчения в Петербурге

Авария произошла вечером 27 апреля у дома 233.

В понедельник, 27 апреля, в Красносельском районе Санкт-Петербурга несовершеннолетний подросток, катавшийся на питбайке, не справился с управлением на проспекте Народного Ополчения. Об этом сообщил Telegram-канал "Дорожный инспектор".

Судя по опубликованным проектом кадрам, юноша упал с мини-мотоцикла и получил травмы. На видеозаписи несовершеннолетний заявил, что его никто не подрезал, и он сам устроил дорожно-транспортное происшествие. Мальчик признал свою вину в случившемся.

На место аварии оперативно вызвали скорую медицинскую помощь. Информация о состоянии подростка и степени тяжести полученных им травм в настоящее время выясняется сотрудниками соответствующих служб. Обстоятельства инцидента уточняются.

Фото: Piter.TV