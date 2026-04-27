На Лени Голикова под колеса ВАЗ попал школьник

Полицейские Петербурга проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал школьник. Об этом сообщили в МВД России.
Накануне днем возле дома 56 по улице Лени Голикова 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21041 сбил 10-летнего мальчика в зоне регулируемого пешеходного перехода. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП он получил различные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются правоохранителями.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все