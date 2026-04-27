Сегодня, 10:47
Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Лени Голикова под колеса ВАЗ попал школьник

В результате ДТП он получил различные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Полицейские Петербурга проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал школьник. Об этом сообщили в МВД России. 

Накануне днем возле дома 56 по улице Лени Голикова 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21041 сбил 10-летнего мальчика в зоне регулируемого пешеходного перехода. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП он получил различные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются правоохранителями. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

