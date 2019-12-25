На трассе "Вологда — Новая Ладога" столкнулись грузовик и легковушка, погибли два человека

В воскресенье, 26 апреля, на 507-м километре трассы "Вологда — Новая Ладога" в Волховском районе Ленинградской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Недалеко от деревни Кулаково произошло лобовое столкновение между грузовиком и легковым автомобилем.

В результате аварии погибли водитель и пассажир легковушки. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и экстренные службы, которые начали работу по выяснению всех обстоятельств ДТП.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области напомнила водителям о важности соблюдения правил дорожного движения, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти