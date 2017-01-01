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В Петербурге женщина отравилась освежителем воздуха на работе
Сегодня, 12:51
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В Петербурге женщина отравилась освежителем воздуха на работе

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Пострадавшей оказалась 35-летняя жительница Ломоносова.

35-летняя жительница Ломоносова, работающая в центре Санкт-Петербурга, попала в больницу с отравлением неизвестным газом.

Как сообщает 78.ru, женщина самостоятельно обратилась зв больницу. После оказания необходимой помощи её состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительной информации, причиной отравления мог стать купленный ею освежитель воздуха. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщал, что пожилой водитель "Лады" сбил бабушку с внуком в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: отравление, отравление неизвестным веществом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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