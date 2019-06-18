  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожилой водитель "Лады" сбил бабушку с внуком в Ленобласти
Сегодня, 10:52
258
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Пожилой водитель "Лады" сбил бабушку с внуком в Ленобласти

0 0

Они остались живы, но были госпитализированы в больницу.

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля и пешеходов. Были сбиты 56-летняя женщина с пятилетним внуком.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 6 декабря в 17:05 на 1-м километре автодороги "Стрельна — Пески — Яльгелево" 69-летний водитель "Лады", двигаясь со стороны поселка Новоселье в сторону деревни Пески, совершил наезд на женщину с ребенком, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 56-летняя женщина получила травму головы и перелом колена, а её 5-летний внук — травму головы и тупую травму живота. Оба пострадавших госпитализированы в больницу. Состояние женщины оценивается как средней тяжести, состояние ребёнка — тяжёлое. Полиция проводит проверку по факту произошедшего

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция расследует смертельное ДТП на трассе в Гатчинском районе.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: дтп, дтп в ленобласти, пожилой водитель
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии